Albufeira dá apoio de 109 mil euros a associações do concelho

O município de Albufeira assinou na passada semana dois protocolos com vista ao desenvolvimento social e cultural. Um foi com o CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo, e outro com a Casa do Povo de Paderne. No total, o apoio ao desenvolvimento daquelas associações cifra-se nos 109 mil euros.

Deste valor, 14 mil euros destinam-se à associação padernenses, enquanto 95 mil euros vão para o CASA. A Casa do Povo de Paderne é uma das organizações mais antigas de Albufeira e compreende o Grupo de Amigos de Paderne, um dos principais grupos ativos na realização do Carnaval de Paderne, para além do apoio que cede a diversas manifestações culturais, como por exemplo, o «Paderne Medieval», evento que se realiza no início de cada ano civil.

O CASA, situado na malha urbana de Albufeira, é uma instituição que presta apoio alimentar, de vestuário e de cuidados médicos a dezenas de pessoas que por diversos motivos necessitam de ajuda. Este centro é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) e pretende estabelecer relações de proximidade e confiança de forma a apoiar a população nas áreas de saúde mental e reinserção social, assegurando o acompanhamento sistemático e contínuo, e contando com uma grande rede de voluntários.

No quotidiano, serve refeições, presta cuidados, cede agasalhos e faz algum aconselhamento, pelo que trabalha em parceria com outras instituições particulares de solidariedade social.