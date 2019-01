Albufeira climatiza escolas para melhorar conforto dos alunos

As salas de aula de 15 estabelecimentos escolares de Albufeira estão a ser equipadas com novos sistemas de climatização, para assegurar um ano lectivo mais confortável. Com um valor a rondar os 92 mil euros, 11 escolas têm já o equipamento de climatização a funcionar, num total de 74 aparelhos. Até ao final deste mês serão instalados os restantes, em 16 estabelecimentos escolares do município e no Centro Educativo do Cerro do Ouro (Paderne), num total de cerca de 100 equipamentos.

Os estabelecimentos escolares que já usufruem dos novos equipamentos são os seguintes: EB 1 da Correeira, EB 1 dos Brejos, EB 1 dos Caliços, Jardim de Infância (JI) Vale Serves, JI Vale Carro, JI Paderne, JI da Guia, EB1 de Vale Carro, EB 1 de Paderne, JI das Ferreiras e EB 1 Av. Ténis, para além do Centro Educativo do Cerro do Ouro.

Até ao final deste mês ficam igualmente dotadas de novos equipamentos de climatização as escolas EB 1 das Fontainhas, EB 1 das Ferreiras, EB 1 das Sesmarias, EB 1 Olhos de Agua e o JI de Albufeira.

O presidente do município albufeirense, José Carlos Rolo, diz que «situações como estas têm que estar sempre asseguradas, na medida em que a climatização é muito importante para o rendimento escolar, ajuda na concentração, diminui o cansaço e contribui para o bom relacionamento entre alunos e professores. O aumento do conforto na sala de aula melhora o bem estar».

O autarca afirma ainda que algumas destas escolas «não tinham ainda nenhum sistema que garantisse um bom ambiente quanto à temperatura, a qual é de picos, tanto faz demasiado frio no inverno, como um grande calor já a partir do mês de maio».

Refira-se ainda que, nos restantes estabelecimentos escolares, o município está a proceder à verificação e manutenção dos equipamentos de aquecimento.