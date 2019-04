Albufeira celebra 25 de abril com Moçoilas e Margarida Tengarrinha em destaque

A Câmara Municipal de Albufeira preparou um programa de três dias para assinalar as Comemorações do 25 de Abril com um programa. Assim, nos dias 24, 25 e 26 de abril, haverá um hastear das bandeiras em todas as freguesias do concelho, desporto, concertos, piquenique com animação para toda a família, largada de pombos, tarde dançante e uma tertúlia sobre a Ditadura e a Revolução, por Margarida Tengarrinha, numa série de iniciativas que pretendem recordar o Dia da Liberdade.

O programa de comemorações começa no dia 24 de abril, com mais uma iniciativa de «Caminhada ao Luar». O grupo, que costuma reunir-se todas as quartas-feiras, para um momento de convívio e prática desportiva, tem encontro marcado às 20h00, junto aos Paços do Concelho.

Nessa mesma noite, às 21h30, as Moçoilas (Inês Rosa, Margarida Guerreiro e Teresa Silva), prometem inundar o Auditório Municipal de Albufeira «de boa disposição e da riqueza própria dos cantares do interior algarvio». São três mulheres que dão alma aos cânticos da serra e da terra, bem como a muitos outros temas inspirados por essas paragens, nos seus tons, nos seus sons e cheiros peculiares. O trio agarra muitos dos antigos temas e enriquece-os com a sua energia própria, modificando uns, apropriando-se de outros e preparando caminho para novas melodias e novas canções.

Já a manhã do dia 25 de abril, à semelhança do que aconteceu nos anos passados, é sinónimo de um Hastear das Bandeiras nas três freguesias do concelho, a partir das 9h30. A cerimónia é acompanhada ao som do Hino Nacional pela Banda da Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne, com Guarda de Honra dos Bombeiros Voluntários de Albufeira. Para marcar o simbolismo da época, haverá distribuição de cravos e uma largada de pombos em frente ao edifício da Câmara Municipal.

Depois, às 12:30, a autarquia albufeirense convida à reunião de família e amigos para um piquenique no Jardim de Vale Faro, marcando o início de uma tarde musical de Tributo a Zeca Afonso e outros músicos da Revolução, com Luís Galrito e Artur Correia. Numa organização da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, com o apoio da Câmara Municipal, haverá ainda um recital de poemas alusivos à Revolução, pinturas faciais, insufláveis, trampolins, jogos tradicionais, kids bootcamp, kids manicure e modelação de balões.

à freguesia de Ferreiras também terá programa de festas para o dia 25: a partir das 8h30 e até às 13h30, decorre o IV Duatlo 25 de Abril, iniciativa que integra o Campeonato Regional da modalidade. Horas depois, a partir das 17h00, e para terminar bem o dia, há uma Tarde Dançante, nas instalações da ASCRATIA.

O programa fecha com chave de ouro, no dia 26 de abril, às 14h30, na Sala de Leitura do Arquivo Histórico de Albufeira, com a Tertúlia «Que Ditadura foi essa que a Revolução do 25 de Abril derrubou?», com Margarida Tengarrinha.

Natural de Portimão, cidade que a viu nascer em 1928, Margarida Tengarrinha iniciou a sua atividade política em 1948, integrada no MUD Juvenil, na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (ESBAL). Em 1955 passou à militância clandestina do PCP com o seu companheiro José Dias Coelho, que foi assassinado a tiro pela PIDE a 19 de dezembro de 1961. A partir desse ano, e até 1968, trabalhou com Álvaro Cunhal, e depois como redatora da Rádio Portugal Livre. Durante vários anos foi redatora, paginadora e ilustradora do jornal Avante. Depois do 25 de Abril, foi membro do Comité Central do PCP e deputada do PCP pelo Algarve.

Em 2016, foi-lhe atribuído o Prémio Maria Veleda da Direção Regional de Cultura do Algarve, tendo em conta a sua atividade cívica em prol do desenvolvimento social da região, o seu percurso cultural ligado às artes visuais, à investigação e à história do Algarve, bem como a sua participação na formação democrática do País ao longo de toda a sua vida, intervenção com particular relevância na cultura algarvia.