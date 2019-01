Albufeira: caixas de distribuição de energia da EDP pintadas com arte urbana

As ruas do Centro Histórico de Albufeira estão diferentes. O cinzento caraterístico das caixas de distribuição de energia elétrica deu lugar a uma palete de cores, que retratam os usos e costumes da cidade, outrora vila piscatória.

As pinturas alusivas à história de Albufeira estão a ser realizadas em 32 caixas espalhadas pela Baixa e Casco Antigo da cidade. A iniciativa partiu do município de Albufeira, através do projeto ALBU.ST.ART que, em colaboração com a «100 Pavor», uma associação de artistas plásticos, pretende melhorar a imagem do espaço público da cidade ao mesmo tempo que dá a conhecer as raízes de Albufeira a quem por ali passa. As caixas ganham nova vida pela mão do artista Flávio Pontes, conhecido no meio por Fly.

O Largo do Rossio, a Rua e o Beco Latino Coelho, bem como a área junto ao elevador da Praia do Peneco foram as primeiras zonas de intervenção deste projeto, que consiste na pintura e embelezamento das caixas de distribuição de energia elétrica.

Na segunda fase do projeto, serão contempladas as caixas localizadas na Esplanada Frutuoso da Silva, Rua José Bernardo de Sousa (sobre o túnel), Praça da República, Rua do Correio Velho (largo), Rua do Cemitério Velho, Rua da Bateria, Porta da Cidade, Praça dos Pescadores (à entrada do Pontão e junto às escadas rolantes), em frente ao restaurante «A Tasca» e nas diversas casas de banho públicas.

As caixas contam com pinturas que representam imagens e ícones alusivos aos costumes e tradições da antiga vila piscatória e incluem ainda referências ao multiculturalismo e à inclusão social que se vive no concelho.

O projeto, orçado em cerca de 5 mil euros, tem como objetivo embelezar o espaço público da cidade, divulgando a história de Albufeira a residentes e turistas.