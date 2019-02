Águas do Algarve lança concurso público superior a 100 milhões de euros

A Águas do Algarve lançou um concurso público de aquisição de serviços, publicado então no Diário da República, para a contratação da aquisição de serviços de Operação e Manutenção do Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve (Zona Nascente – Lote 1 e Zona Poente – Lote 2).

O preço base do procedimento traduz-se em números superiores aos 107 milhões de euros e o contrato será executado no distrito de Faro. Os locais onde decorrerão os trabalhos desta aquisição de serviços serão as seguintes infraestruturas: Lote 1- Subsistemas de Saneamento de Águas Residuais da Zona Nascente, ETAR de Almargem e ETAR de Faro Noroeste; e Lote 2 – Subsistemas de Saneamento de Águas Residuais da Zona Poente, ETAR de Lagos e ETAR de Albufeira Poente.

O prazo da execução do contrato é de 84 meses, e o prazo para a apresentação de propostas estabelece-se até às 18h00 do 60º dia a contar da data de envio do anúncio do concurso público (que ocorreu a 20 de Fevereiro de 2019).

Há vários documentos que consultados pelos interessados na candidatura. Todas as peças estão integralmente disponíveis na Plataforma Eletrónica de Contratação Pública AcinGov.

O procedimento do anúncio também foi também publicitado no jornal oficial da União Europeia, e o anúncio publicado no Diário da República, 2ªsérie, nº36 – Anúncio de procedimento nº1685/2019, pode ser localizado também no site da Águas do Algarve.