3ª Mostra Silves Capital da Laranja com concertos de Cuca Roseta e António Zambujo

A 3.ª Mostra Silves Capital da Laranja decorrerá nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, estando previstas as atuações de Cuca Roseta, no dia 15, de António Zambujo , no dia 16, e dos Fole Percussion, no dia 17.

O certame terá a sua inauguração oficial às 10h30 do primeiro dia. Esperam-se várias dezenas de expositores ligados à citricultura, vinhos, agricultura, produtos regionais, doçaria, artesanato e gastronomia, bem com algumas associações e entidades locais e regionais.

Um dos destaques, em mais uma edição desta mostra que promove a marca Silves Capital da Laranja, é a realização de mais um ciclo de conferências, nas quais especialistas nacionais e internacionais debaterão temas centrais para a produção e produtores de citrinos.

Os cocktails também regressarão, com a realização do «Festival de Barmen Silves Capital da Laranja». Destaque, ainda, para a conhecida e habitual marcha dos Namorados, atividade desportiva que integra o calendário de marcha-corrida do Algarve e que fará parte do programa do evento.

«Destacar a citricultura que se faz no concelho de Silves, os seus produtores e os assuntos que interessam para a melhoria deste sector é o grande objetivo da mostra Silves Capital da Laranja», refere a autarquia silvense. O certame teve a sua primeira edição em fevereiro de 2017