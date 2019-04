Tavira recebe Encontro Nacional de andebol em cadeira de rodas

O Clube Vela de Tavira, a Fundação Irene Rolo e a ANDDI-Portugal vão organizar, com o apoio do Projeto Andebol4All da Federação de Andebol de Portugal, da Associação de Andebol do Algarve, do Instituto Português do Desporto e Juventude, do Programa Nacional de Desporto para Todos, e de vários patrocinadores, o II Encontro Nacional de Andebol para a Deficiência Intelectual.

Esta atividade está agendada para os próximos dias 5 a 7 de Abril, na cidade de Tavira. Os jogos vão ter lugar no Pavilhão Municipal Eduardo Mansinho e no Pavilhão da Escola D. Paio Peres Correia.

Além da vertente competitiva (Nível 1 e 2 da competição do Andebol-5), «temos uma vertente social muito relevante, dado estarem previstas outras iniciativas paralelas a este evento», explica a organização.

Neste ano, o projeto «Andebol para Desenvolvimento Intelectual contra com o envolvimento de 10 clubes, num total de 12 equipas (Clube Vela de Tavira/F.Irene Rolo, CEERIA/Cister Alcobaça, CEERIA /Cister Alcobaça B, UDI Setúbal, UDI Setúbal B, CAID-Santo Tirso, Clube Gaia, CerciLamas/CDC SP Oleiros, Cautchú APDD/APCO, IFC Torrense, CerciPortalegre, ACASO-Olhão). Prevê-se «uma verdadeira Festa do Andebol».

Para completar a vertente social do evento, no decorrer do dia 6 de abril, o evento recebe duas equipas do Campeonato Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas, projeto Andebol4ALL. São elas o Sporting CP/CP Messines/AMAL, e o IFC Torrense, que vão efetuar uma jornada dupla entre si.

No mesmo dia, haverá ainda o jogo da equipa de Seniores Masculinos do Clube Vela de Tavira, que está a disputar a subida de divisão. A formação tavirense irá defrontar a equipa de Salvaterra de Magos, às 19H00, no Pavilhão Municipal de Tavira.