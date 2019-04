Tavira estreia novo relvado da Bela Fria em Encontro de Escolas de Futebol

A Câmara Municipal de Tavira vai promover, no âmbito do Dia Mundial da Atividade Física, o 1º Encontro de Escolas de Formação de Futebol do Município de Tavira, evento que assinala também a inauguração da obra de valorização e beneficiação do polidesportivo da Bela Fria, que consistiu num novo relvado. A iniciativa acontece no dia 6 de abril, a partir das 9h00.

Esta intervenção integra a empreitada de «dignificação de outras infraestruturas desportivas», nomeadamente de Santo Estêvão e Conceição, que resultam de um investimento superior a 138 mil euros.

O 1º Encontro de Escolas de Formação de Futebol conta com a participação de atletas, nascidos em 2012 e 2013, do Ginásio Clube de Tavira, da Casa do Benfica de Tavira e da Escola Academia Sporting-Tavira. Este encontro visa promover a prática desportiva junto da população, assim como os seus benefícios.