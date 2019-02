Sporting revalida título europeu feminino no Crosse das Amendoeiras em Flor

No passado domingo, a Pista Internacional de Crosse das Açoteias voltou a ganhar vida e encheu-se de cor com a disputa do 42.º Crosse Internacional das Amendoeiras em Flor e da 56ª Taça dos Clubes Campeões Europeus. O evento albergou perto de 500 atletas de 21 países, agrupados em 63 equipas.

A manhã começou com o 17º Corta Mato das Areias de São João, uma prova regional que todos os anos antecede o Crosse Internacional das Amendoeiras em Flor. Mais de meio milhar de atletas de todas as idades, incluindo os escalões de formação, competiram nesta prova, integrada no Campeonato Regional de Corta Mato Curto no escalão de absolutos.

Na competição europeia, o destaque foi a exibição do Sporting C.P., que revalidou o título de campeão europeu de corta-mato feminino, numa prova vencida individualmente pela queniana Fancy Cherono, que percorreu 6090 metros em 20.15 minutos. A leoa dividiu o pódio com a turca Jeptoo Kimeli e a espanhola Trihas Gebre. Além da vencedora, pontuaram ainda as sportinguistas Sara Ribeiro (5º), Sara Moreira (6º), Jéssica Augusto (13º), Inês Monteiro (20º) e Carla Rocha (28º), arrecadando para o clube leonino o segundo triunfo consecutivo na Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato, ao conquistarem o primeiro lugar em equipas com 25 pontos, menos 22 pontos do que as espanholas do Bilbao Atletismo Santutxo e menos 30 do que as polacas do Podlasie Bialystok, segundas e terceiras classificadas respetivamente.

Na prova masculina por equipas, o Sporting terminou em terceiro lugar, atrás do Atletismo Bikila, de Espanha, e dos italianos Casone Noceto. Em termos individuais, a vitória foi para o italiano Jacob Kimplimo, que suplantou por um segundo o atleta queniano do Sporting, Davis Kiplangat, ao cortarem a meta aos 29.00 minutos. O terceiro lugar foi para o sueco Robel Fsiha. Além de Kiplangat, pontuaram para o Sporting, Licínio Pereira (15º), Rui Teixeira (25º) e Miguel Marques (27º).

Nos escalões de juniores, o S.L. Benfica sagrou-se vice-campeão da Europa ao conquistar o segundo lugar da prova, com 34 pontos, mais sete do que os turcos do Darica. Os israelitas do South Telaviv Alley terminaram na terceira posição com 58 minutos. Na corrida individual, o benfiquista Edward Pingua foi o mais rápido ao concluir os 6000 metros em 18.52 minutos.

Esta foi a 11ª vez que a Pista das Açoteias foi palco da Taça dos Clubes Europeus de Corta Mato (1984, 1985, 1986, 1989, 1990, 1993, 1995, 2008, 2014, 2017 e 2019). A entregar os troféus da 56ª Taça dos Clubes Campeões Europeus e da 42ª edição do Crosse das Amendoeiras em Flor esteve o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, que se mostrou orgulhoso por acolher no seu concelho esta importante competição europeia e a mítica prova das sapatilhas douradas. «Albufeira é um destino com excelentes condições para a prática do atletismo, nomeadamente o clima, os equipamentos, as unidades hoteleiras e também a tradição aqui enraizada ao nível da modalidade», destacou o autarca, que salientou ainda a importância da realização destas competições para a promoção do destino Albufeira, «já que a prova reuniu atletas de 21 nacionalidades e foi difundida para todo o mundo pela comunicação social».

O Crosse das Amendoeiras em Flor é uma prova organizada pela Associação de Atletismo do Algarve e conta com o apoio da Câmara Municipal de Albufeira, Região de Turismo do Algarve e IPDJ – Instituto Português do Desporto e da Juventude, cujos representantes marcaram presença no evento. Nas bancadas esteve também Carlos Lopes, vencedor da primeira edição do Crosse Internacional das Amendoeiras em Flor.

Na parte da tarde disputou-se o 29º Corta Mato do Desporto Adaptado, que contou com a participação de uma centena de atletas, numa prova que todos os anos integra o calendário do Crosse das Amendoeiras em Flor, com o objetivo de promover a inclusão social por via do desporto.

Na próxima sexta-feira, 8 de fevereiro, a partir das 10h00, cerca de 1200 estudantes de todo o Algarve voltam a encher a Pista das Açoteias no Corta Mato Regional do Desporto Escolar. Nesta competição serão apurados os alunos e as escolas, dos escalões de iniciados e juvenis, de ambos os sexos, que irão representar a Direção Regional de Educação do Algarve no Corta Mato Nacional.