Silves promove o «Espírito Desportivo»

Teve início no passado mês de dezembro, prolongando-se até dia 27 de fevereiro, a 1ª fase dos jogos desportivos escolares – Troféu Espírito Desportivo, numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Silves (CMS).

Os principais objetivos deste projeto desenvolvido nas escolas EB 2,3 do concelho, e na Escola Secundária de Silves, são «a distinção do espírito desportivo como uma componente fundamental a desenvolver na formação desportiva das crianças e jovens do concelho, a promoção do gosto pela prática desportiva, o desenvolvimento individual e coletivo em detrimento dos resultados alcançados a qualquer custo, e a promoção do potencial educativo das práticas desportivas como fator relevante no processo de formação cívica e moral das crianças e jovens», refere a autarquia de Silves.

Outros objetivos desta ação são «o reconhecimento dos professores e dos treinadores desportivos como principais agentes educativos no aproveitamento das potencialidades educativas das práticas desportivas, e a distinção do município de Silves como promotor e fomentador do espírito desportivo em todas as suas práticas desportivas».

A fase final culmina com a realização da Festa do Desporto e do «Dia d’Aventura», iniciativas que servem de «chapéu» à transmissão dos valores fundamentais associados à prática desportiva, nomeadamente a noção de espírito desportivo.