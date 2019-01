Seleção do Algarve de Futebol sub-14 prepara Torneio Lopes da Silva

A Seleção do Algarve de Futebol de Sub-14 já cumpriu os primeiros três treinos dos 18 previstos para esta temporada, numa caminhada que culminará, em junho, no Torneio Interassociações Lopes da Silva, competição que reúne anualmente os melhores talentos do país, que integrarão a primeira Seleção Nacional, a de Sub-15.

A preparação teve início em dezembro, com uma sessão dupla que juntou um total de 46 jogadores de 16 clubes do Algarve e prosseguiu esta quarta-feira, com uma partida amigável frente à Federación Onubense de Fútbol, em Villablanca, Espanha.

«Estamos na primeira fase do processo de preparação desta Seleção, etapa na qual temos como objetivo observar aproximadamente 40 atletas em dois contextos distintos: dois treinos de observação e dois jogos», refere José Borges, Diretor Técnico Regional.

O segundo jogo, novamente diante da formação espanhola, será no dia 30 de janeiro, em Vila Real de Santo António. «Nesta fase as exibições e os resultados desportivos não são o mais importante e todos têm a oportunidade de competir com o mesmo tempo de jogo», realça José Borges.

Antes de disputar a 25ª edição do Torneio Interassociações Lopes da Silva, que este ano juntará cerca de 400 atletas entre os dias 23 e 30 de junho nos distritos de Leiria e Santarém, a Seleção do Algarve de Futebol de Sub-14 entrará em campo para o Torneio Ibérico, em abril, para o Torneio da Vidigueira, em maio, e para o Torneio Amizade e o Torneio de Olhão, ambos em junho.

Refira-se que no Torneio Interassociações Lopes da Silva participam as Seleções de Sub-14 das vinte e duas Associações de Futebol Distritais e Regionais.

Entre os jogadores que passaram por este torneio destacam-se os internacionais portugueses Rui Patrício, Ricardo Quaresma, João Moutinho, Pizzi e Miguel Veloso e os ex-internacionais João Vieira Pinto, Rui Costa, Pauleta, Maniche ou Costinha.