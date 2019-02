Prova de BTT vai andar «Por trilhos de Castro Marim»

Castro Marim acolhe, no dia 17 de fevereiro, a 8ª edição da prova «Por trilhos de Castro Marim», integrada na Taça Regional do Algarve e na Taça Inter-Regional de XCM – 1ª prova.

O vasto património natural, entre paisagens protegidas, ribeiras e albufeiras, e a Reserva Natural do Sapal, com elevado potencial ambiental e ecológico, fazem deste um território privilegiado para o desporto de natureza.

Organizada pela Associação Rodactiva, esta prova é constituída por dois percursos, um com 68 quilómetros (maratona), que terá as vertentes de lazer e competição, e outro com 40 quilómetros (meia-maratona), que não terá qualquer carácter competitivo. Serão atribuídos prémios para os primeiros três classificados de cada categoria.

A 8ª edição «Por trilhos de Castro Marim», com concentração no Pavilhão Municipal José Guilhermino e partida prevista na Praça 1º de Maio, conta com o alto patrocínio do Restaurante «Sem Espinhas» e os apoios da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Castro Marim, Federação Portuguesa de Ciclismo (Delegação do Algarve) e a colaboração do Grupo Motard «Os Piratas» e empresas da região.

Para mais informações ou inscrições, consulte a página da Associação Rodactiva.