Portuguesas marcaram primeiro mas perderam por 3-1 frente à Suiça

Depois de iniciar a Algarve Cup 2019 com uma vitória dramática frente à Suécia, a seleção nacional de futebol feminino defrontou hoje, segunda-feira, 4 de março, a Suiça, no Complexo Desportivo de Vila de Real de Santo António.

As helvéticas, que ocupam o 18º lugar no ranking da FIFA, apareciam no caminho de Portugal, que necessitava de vencer a partida para alcançar a final do torneio, esperando pelo resultado da Polónia frente à Holanda.

Aos 10 minutos o primeiro calafrio para a defensiva nacional – Sandrine Mauron surge no coração da área a rematar para uma excelente intervenção de Patrícia Morais, que mantinha as redes de Portugal sãs e salvas.

Respondeu Portugal ao minuto 16, com um forte remate de Andreia Norton a partir da quina da área. A guardiã suiça, Nadja Furrer, respondeu com uma defesa apertada.

O cronómetro carimbava o minuto 27 quando Diana Silva, com um excelente passe, desmarcou Andreia Norton. Na cara da guarda-redes suiça, a portuguesa não falhou e atirou a contar. 0-1 para Portugal.

As jogadoras portuguesas iam controlando as operações, tentando saídas rápidas para o ataque por intermédio de Diana Silva. No entanto, aos 37 minutos a Suiça assustou, introduzindo a bola na baliza após a cobrança de um livre – o lance acabou anulado por fora-de-jogo.

O intervalo chegava com a equipa das quinas em vantagem por uma bola a zero, resultado justo perante o domínio exercido pelas portuguesas no jogo.

A segunda parte trouxe para o jogo Ana Leite e Jéssica Silva, para os lugares de Joana Martins e Ana Capeta. O domínio continuou a ser português, com Andreia Norton e Diana Silva, aos 55 e 57 minutos respetivamente, a alvejarem a baliza helvética – ambos os remates saíram ao lado.

Apesar disso, aos 61 minutos e após cobrança de um livre lateral, a Suiça chegou ao golo – Crnogorcevic aproveitou a recarga na área, após saída em falso de Patrícia Morais. 1-1 no marcador. O golo afetou a seleção nacional, que aos 69 minutos sofreu novo revés: Rahel Kiwic conseguiu chegar a boa posição para aproveitar uma ressaca à entrada da área nacional, e desferiu um remate que surpreendeu a guardiã portuguesa. 2-1 para a Suiça.

O conjunto português tentou chegar à baliza da Suiça por várias vezes, mas a cerimónia na hora de remate ia fazendo acumular o desperdício de potenciais situações perigosas. Agradeciam as jogadoras suiças, que assim mantinham a vantagem no marcador. Aos 86 minutos, as helvéticas deram a machadada final na partida. Melanie Müller surgiu na cara de Patrícia Morais a cabecear sem qualquer hipótese para a portuguesa. O marcador mostrava agora 3-1 para a seleção da Suiça.

O jogo chegou ao fim com a vitória das suiças, que após o empate foram uma equipa mais adulta e mais fria, que soube aproveitar os erros portugueses e mostrou maior maturidade na hora de segurar a vantagem.

Algarve Cup 2019 – Suiça vs Portugal

Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António

Suiça – Nadja Furer, Noelle Maritz, Géraldine Reuteler (Irina Brütsch, 77 min), Marilena Widmer (Melanie Müller, 45 min), Jana Brunner (Francesa Calò, 62 min), Anna-Maria Crnogorcevic, Ramona Bachmann, Sandrine Mauron (Rachel Rinast, 62 min), Rahel Kiwic, Eseosa Aigbogun (Thaïs Hurni, 62 min), Alisha Lehmann (Camille Surdez, 90 min).

Treinador: Niels Nielsen

Suplentes não utilizados: Gaëlle Thalmann, Naomi Mégroz, Coumba Louisa Sow, Luana Bühler, Florijana Ismaili, Vanessa Bernauer.

Portugal – Patrícia Morais, Mónica Mendes, Diana Gomes, Carole Costa, Dolores Silva, Tatiana Pinto (Laura Luís, 74 min), Andreia Norton (Cláudia Neto, 64 min), Joana Martins (Ana Leite, 45 min), Vanessa Marques, Diana Silva, Ana Capeta (Jéssica Silva, 45 min).

Treinador: Francisco Neto

Suplentes não utilizados: Inês Pereira, Rute Costa, Sílvia Rebelo, Sara Monteiro, Bruna Costa, Cláudia Lima, Rafaela Lopes, Ágata Pimenta.

Árbitra: Anna-Marie Keighley

Golos: Andreia Norton (27 min), Crnogorcevic (61 min), Rahel Kiwic (69 min), Melanie Müller (86 min).