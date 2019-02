Portinado domina III Open de Natação de Albufeira

A equipa da Portinado foi a grande vencedora do III Open de Natação de Albufeira, que se realizou ontem, sábado, e hoje, domingo, 2 e 3 de fevereiro, nas piscinas municipais de Albufeira. A competição contou com 248 participantes, em representação de 11 clubes algarvios.

O conjunto portimonense terminou a competição com um total de 411 pontos (45 medalhas, sendo 20 de ouro, 11 de prata e 14 de bronze). Em segundo ficou a equipa do Clube de Natação de Olhão, com um total de 306 pontos (34 medalhas), e em terceiro, a equipa do Louletano, com 272 pontos (um total de 24 medalhas).

Neste Open estabeleceram-se ainda dois novos Recordes Regionais nos 1500 metros livres.

A nadadora Ana Teresa Romão, do Louletano, bateu o recorde regional 1500 metros Infantis A, com o tempo de 20:10.38. O anterior recorde pertencia a Sofia Texeira (CN Beja), com o tempo de 23:36.93, e perdurava desde novembro de 2007.

A nadadora Laura Estebens, do Clube de Natação de Olhão, bateu o recorde regional 1500 metros Juvenis B, com o tempo de 18:30.77. O anterior recorde pertencia à sua antiga colega de equipa Catarina Fernandes, com o tempo de 18:39.75, e datava de fevereiro de 2013.

O III Open de Natação de Albufeira foi organizado pelo Futebol Clube de Ferreiras, que contou com o apoio da Câmara Municipal de Albufeira.