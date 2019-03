Portimão recebe congresso de boas práticas desportivas e jogo de futebol solidário

No âmbito do programa Portimão – Cidade Europeia do Desporto 2019, a Sports Embassy associa-se ao Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e a Paz, assinalado a 6 de abril, realizando em Portimão um congresso e um jogo solidário de futebol, com o apoio da autarquia local.

O Congresso Your Future, a decorrer nos dias 5 e 6 de abril, reunirá no Portimão Arena várias personalidades do mundo do desporto e não só, para um debate sobre as boas práticas desportivas e o papel dos ex-atletas na sua integração nos mais diversos sectores da sociedade.

«Nessa partilha de conhecimentos será enaltecida a importância da sensibilização para a transição de carreira e a importância do apoio ao desportista no seu percurso competitivo, para um período de reconversão positivo e socialmente integrado», explica a organização.

As inscrições já se encontram abertas e os ingressos podem ser adquiridos online, pelo valor de 20 euros, sendo que os estudantes têm a possibilidade de se inscrever por 10 euros.

As teaser talks agendadas para o congresso procurarão compreender a importância do modelo integrado entre as diversas áreas para um percurso saudável do atleta, sobretudo ao nível da sua preparação para o momento da transição de carreira, em aspetos relacionados com a saúde e bem-estar.

Haverá ainda uma partida de futebol de cariz solidário, com entrada gratuita, onde será realizada uma recolha de bens alimentares, a cargo do Banco Alimentar. A partida, destinada a apoiar o programa Your Future da Sports Embassy, terá lugar às 19h45 no Estádio Municipal de Portimão, e será disputada por ex-atletas das mais diversas modalidades que integram os painéis do congresso, entre outros participantes, como antigos futebolistas.

Toda esta programação constitui o primeiro grande desafio da Sports Embassy, que surge como resultado do desejo de ex-atletas e praticantes de várias modalidades em estarem ao serviço de outros desportistas, partilhando as aprendizagens resultantes dos seus percursos competitivos. Nesse sentido, é propósito dos organizadores que no fim-de-semana de 5 e 6 de abril todos se unam e ergam um cartão branco, através da campanha #WhiteCard, «a qual visa divulgar as boas práticas desportivas, tantas vezes ignoradas».

O Dia Internacional do Desporto pelo Desenvolvimento e a Paz é uma data instituída pela ONU e inclui a campanha #WhiteCard, desenvolvida pela associação Peace And Sport. Esta entidade, apadrinhada pelo Príncipe Alberto do Mónaco, tem como presidente o ex-pentatleta francês Joel Bouzou, campeão do mundo e medalhado olímpico, exercendo a vice-presidência o antigo futebolista da Costa do Marfim, Didier Drogba.