Nelson Évora estagia novamente em Vila Real de Santo António

O campeão olímpico e europeu de triplo salto, Nelson Évora, encontra-se a estagiar, até ao dia 20 de janeiro, no Centro de Alto Rendimento de Vila Real de Santo António.

O atleta, que representa o Sporting Clube de Portugal, está no Algarve acompanhado pelo seu técnico, Iván Pedroso, que se encontra igualmente a orientar o francês Teddy Tamgho, recordista mundial do triplo salto em pista coberta, e Alexis Copello, que compete pelo Azerbaijão.

«Posso dizer que temos a treinar em Vila Real de Santo António (VRSA) uma formação digna de um campeonato do mundo. Fui eu, aliás, que sugeri ao meu técnico o estágio em VRSA, tendo em consideração as ótimas condições ao nível de equipamento, clima e envolvente deste Centro de Alto Rendimento», afirma Nelson Évora.

O treino inicial do atleta foi acompanhado pela presidente da Câmara Municipal de VRSA, Conceição Cabrita, que agradeceu o facto de, uma vez mais, «Nelson Évora ter escolhido o Complexo Desportivo para a preparação da época, e constituir um verdadeiro embaixador do atletismo nacional e do próprio município, onde treina desde 1998».

Nos próximos meses, Nelson Évora planeia competir no Europeu de pista coberta, que decorre em Glasgow, de 1 a 3 de março, estando igualmente em calendário a sua participação no Mundial ao ar livre, que vai ter lugar no Qatar, de 27 de setembro a 6 de outubro.

Recorde-se que o Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António foi integrado em 2015, pela Fundação do Desporto, na rede nacional de Centros de Alto Rendimento Desportivo (CAR), estando vocacionado para as modalidades de atletismo, judo, futebol, triatlo e natação.

«Atualmente, é um dos mais credenciados equipamentos a nível nacional e europeu, recebendo anualmente perto de 7 mil estágios desportivos», afirma a autarquia de VRSA.

O Centro de Alto Rendimento integra ainda, nas suas instalações, um centro médico.