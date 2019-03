Medalha de Ouro no Campeonato Regional de Karaté foi para Alcoutim

O atleta Henrique Palma, do Clube Karaté de Alcoutim e Martim Longo, conquistou no passado domingo, 24 de março, em Portimão, a medalha de ouro no Campeonato Regional de Karaté.

Com este resultado, o atleta foi apurado para o campeonato nacional de karaté a realizar dia 27 de Abril na Mealhada. «Sendo o desporto um meio de divulgação e promoção de clubes e regiões é de extrema importância a participação dos nossos atletas nesta tipologia de eventos de forma a promoverem o nome do clube e do concelho de Alcoutim», explica a autarquia alcouteneja.

No concelho de Alcoutim, esta modalidade desportiva tem já cerca de 30 crianças e jovens praticantes. As aulas, financiadas em 50 por cento pela autarquia no âmbito de um protocolo de colaboração com o clube, decorrem às terças e quintas-feiras, entre as 17h00 e as 19h00 na escola EBI de Alcoutim, e nos infantários de Martim Longo e Alcoutim.

O município algarvio «apoia o Clube Karaté de Alcoutim e Martim Longo, e parabeniza Henrique Palma por esta conquista», apresentando «os seus agradecimentos pelo reconhecimento que esta vitória traz ao concelho».