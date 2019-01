Martim Longo recebe Torneio de Karaté do concelho de Alcoutim

O Pavilhão Desportivo Municipal José Rosa Pereira, em Martim Longo, recebe no próximo dia 9 de fevereiro, ás 09h30, o V Torneio de Karaté do concelho de Alcoutim.

A prova, organizada pelo Clube de Karaté de Alcoutim e Martim Longo, conta com o apoio do município de Alcoutim, da Junta de Freguesia de Martim Longo e da Liga de Karaté do Sul.

Na competição, que incluiu provas de Kata (um conjunto de movimentos de ataque e defesa) e de Kumite (a luta, o combate), irão participar alguns dos melhores atletas da modalidade, num total de 650 participantes se somarmos atletas, treinadoras e acompanhantes.

«Sendo o desporto um meio de divulgação e promoção de clubes e regiões, é de extrema importância o apoio a esta tipologia de eventos, de forma a promover o nome do clube e do concelho de Alcoutim», refere Osvaldo Gonçalves, presidente do município de Alcoutim.