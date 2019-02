Marítimo Olhanense estreia equipa de futebol feminino nos campeonatos da AF Algarve

A época 2018/2019 da Associação de Futebol do Algarve fica marcada pela estreia de uma equipa de futebol exclusivamente feminina a participar num dos seus campeonatos.

Trata-se do Clube Desportivo (CD) Marítimo Olhanense, que decidiu juntar Beatriz Ramos, Raquel Águas, Rafaela Rita, Lara Bravo, Mariana Inácio, Sara Inácio, Melissa Águas, Margarida Dias, Maria Eufrázio, Carolina Flora e Joana Santos para competir no Campeonato de Infantis de Sub-12.

Atualmente a disputar a Série 4 da 2ª Fase da competição, a equipa orientada por Ricardo Viegas e Hermínia Cruz soma apenas derrotas, algo que para os treinadores não é relevante. «Se entrássemos neste projeto a pensar nos resultados, acho que desistíamos logo à segunda jornada, quando perdíamos por 15 e por 20. Mas, pelo contrário, este projeto, nesta fase inicial, é muito mais do que isso; é uma aposta pura na formação, tanto desportiva quanto pessoal», afirma Ricardo Viegas, que acrescenta: «Podemos não estar, para já, a alcançar resultados positivos mas somos uma equipa, na verdadeira essência da palavra, e isso é o mais importante».

Os treinos tiveram início em novembro e desde então a evolução das jovens atletas, segundo os treinadores, «é bem notória». «Muitas delas não sabiam dominar ou rematar uma bola e algumas nunca tinham tido sequer contacto com uma bola de futebol. Hoje em dia adoram e já só querem é treinar», refere Hermínia Cruz.

Por semana, as jovens têm três treinos. Ricardo Viegas não tem duvidas de que estes têm surtido efeito: «Dá gosto ver que atualmente já não sofremos grandes goleadas, que já conseguimos marcar golos e inclusive estar em vantagem. Mas o que mais gosto dá é vê-las felizes quando acaba a partida. Independentemente do resultado, estão sempre alegres».

Mais do que um projeto desportivo, um projeto social

A oportunidade real para a formação da equipa feminina do CD Marítimo Olhanense surgiu quando o clube, presidido por Fernanda Viegas, recebeu uma chamada telefónica de uma Instituição Social local. «Precisavam de colocar as miúdas a praticar desporto e algumas escolheram o futebol e o Marítimo», relata o treinador Ricardo Viegas.

Juntando as novas atletas às que já estavam no clube a treinar com rapazes, e acreditando no «passa-palavra» para acolher mais jovens desportistas, o clube considerou que tinha condições para reunir um grupo para o Futebol de 7.

«Temos tido vários contactos de miúdas que querem pertencer à nossa equipa. Começámos com seis atletas e temos vindo a crescer», afirma Hermínia Cruz, que refere que um dos objetivos do projeto, ao qual querem «dar continuidade», passa por «tentar inseri-las na comunidade» e «através do futebol, mostrar-lhes um mundo melhor».

«Sentimos que estamos a fazer algo produtivo, não só a nível desportivo mas também a nível social e isso dá-nos muito prazer», conclui Ricardo Viegas.