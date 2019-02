Lynel Kitambala é reforço do Farense para atacar a manutenção

O Farense anunciou há momentos a contratação de Lynel Kitambala, avançado francês de 30 anos. Em virtude do jogador se encontrar sem clube, pode ser de imediato integrado no plantel elegível para disputar o que resta da temporada, ficando a sua utilização apenas condicionada à chegada do certificado internacional.

Trata-se de um avançado que joga preferencialmente pelo meio, mas que pode também cair nas alas. É esquerdino e tem 1,78 metros de altura. A última experiência futebolística do francês deu-se no FK Senica, clube que milita na primeira divisão da Eslováquia – Kitambala marcou cinco golos em 8 jogos.

Kitambala fez a sua formação nos franceses do Auxerre, chegando a ser internacional sub-20 por cinco ocasiões (onde marcou quatro golos) e sub-21 por 4 ocasiões (com o registo de um golo) pela seleção gaulesa. O ponto alto da sua carreira deu-se com a passagem pelo Saint-Étienne, emblema histórico que milita atualmente na primeira liga francesa.

Assim que a equipa algarvia receba o certificado internacional do jogador, Álvaro Magalhães recebe o tão desejado reforço para o setor ofensivo da sua equipa, que na última jornada se viu privada de todos os pontas de lança por castigo.