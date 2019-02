Loulé quer que população «Viva o Desporto»

O projeto «Viva o Desporto» está de regresso no próximo domingo, 10 de fevereiro, com um programa remodelado e com iniciativas ao longo do ano que passam pela prática de modalidades como o Andebol, Artes Marciais, Basquetebol, Ginástica, entre outras.

Para este arranque, a proposta é mais uma edição do «Brincando e Aprendendo… Motricidade Infantil». A atividade destina-se a crianças dos 4 aos 10 anos, que poderão vivenciar a prática desportiva e, quem sabe, criar «o bichinho» e gosto pela atividade física. Esta edição contará com a colaboração de clubes operadores do Pavilhão de Loulé que diariamente trabalham na formação de crianças: Associação dos Pais e Amigos da Ginástica de Loulé na iniciação aos Trampolins, Louletano Desportos Clube na iniciação à Ginástica, Ginástica Clube de Loulé na iniciação ao Tumbling e União Shito-Ryu Portugal na iniciação ao Karaté.

O restante programa anual do «Viva o Desporto» para 2019 é o seguinte: «Todos jogam… Andebol» (3 de março), «Todos jogam… Voleibol» (14 de abril), 3º Algarve Fitness Challenge (26 de maio, Almancil), «Brincando e aprendendo… Voleibol, Andebol, Basquetebol, Ginástica, Artes Marciais» (21 de setembro), «Brincando e aprendendo… Hóquei em Patins» (29 de setembro, Boliqueime), «Todos jogam… Basquetebol» (20 de outubro), Dia Viva o Desporto (2 de novembro) e «Brincando e aprendendo… Voleibol, Andebol e Basquetebol» (8 de dezembro).

As inscrições para a primeira iniciativa podem ser feitas online até 8 de fevereiro, às 12h00.