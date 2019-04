Loulé distribui 750 mil euros por clubes e associações desportivas do concelho

No âmbito do apoio ao desenvolvimento desportivo para o presente ano, a Câmara Municipal de Loulé celebrou 25 contratos-programa com clubes locais, através dos quais será distribuída uma verba que ascende a 750 mil euros, para ajudar o movimento associativo local.

À semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores, os critérios tidos em consideração para atribuição dos apoios financeiro e logístico passaram pelo número de atletas federados e residentes no concelho que os clubes integram, o género desses atletas (privilegiando-se aqueles que tenham um número equilibrado de atletas masculinos e femininos), o nível competitivo do clube, o enquadramento técnico ou o número de viaturas de que é proprietário.

Apresentaram a candidatura a este programa 31 clubes mas nem todos reuniram as condições necessárias (por exemplo, terem sido criados há pelo menos 3 anos) ou apresentaram a devida documentação para obterem este apoio. Um apoio que em 2019 teve um aumento de 3,5 por cento relativamente ao ano transato.

Assim, são abrangidos por estes contratos-programa perto de 4 mil atletas federados residentes no concelho de Loulé, 66 por cento dos quais do sexo masculino e 34 por cento do sexo feminino, e 155 treinadores. Através deste instrumento de apoio à atividade desportiva, a autarquia «dará ainda o apoio necessário, nomeadamente em termos de manutenção, a 40 viaturas que são propriedade dos clubes».

Aliás, tendo em conta que o transporte é um fator muito importante para todas estas associações na deslocação dos atletas para as provas e treinos, para além da cedência de transporte, à margem destes contratos-programa~, a autarquia promove ainda o programa de apoio à aquisição de viaturas. O objetivo é permitir a renovação da frota automóvel das associações, contribuindo para o aumento da segurança no transporte dos atletas, assim como para uma redução no número de pedidos à autarquia. Deste modo, 75 por cento do valor do orçamento da viatura, até ao limite de 25 mil euros, é financiado pelo município. Este apoio é limitado a uma viatura por associação e está dependente da disponibilidade financeira do programa.

Já numa ótica de inclusão social, e à semelhança do que aconteceu em 2018, a autarquia voltou a lançar o repto aos clubes para a criação de vagas sociais para participação em atividades federadas. Ou seja, «a disponibilização de 2 vagas por modalidade, com frequência gratuita, para crianças ou jovens oriundos de agregados familiares desfavorecidos, referenciados pela Divisão de Coesão Social e Saúde da Câmara Municipal».

Esta iniciativa que visa estimular a população mais jovem para a prática desportiva, apoiando aqueles com menos recursos financeiros tem tido uma assinalável adesão por parte das associações.

Durante esta cerimónia, o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, falou aos presentes sobre «a importância do movimento associativo desportivo do concelho – um dos mais dinâmicos e ecléticos no contexto regional e nacional -, não só no que diz respeito às componentes formativa e competitiva, mas também pelo contributo para a promoção do nome de Loulé».

Os contratos programa foram assinados pelos seguintes clubes/associações: Associação Cultural de Salir; Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Loulé; Associação Desportiva do Clube de Ténis de Quarteira; Casa da Cultura de Loulé; Centro Desportivo de Quarteira; CIMAV – Clube Internacional da Marina de Vilamoura; Club BTT Terra de Loulé; Clube Basket Quarteira Tubarões; Clube BMX Asas da Cidade; Clube Desportivo de Boliqueime; Clube Desportivo CHECUL; Clube Desportivo e Recreativo Quarteirense; Clube de Golf de Vilamoura; Clube Hípico de Loulé; Clube Petanca «Escola de Loulé»; Clube de Tiro de Loulé; Ginástica Clube de Loulé; Grupo Desportivo Ameixialense; Internacional Clube de Almancil; Juventude Sport Campinense; Louletano Desportos Clube; Quarteira Sport Clube; Rugby Clube de Loulé; Sport Clube Escanchinas de Almancil; União Shitoryu Portugal.