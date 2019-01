Lagoa acolhe a 1ª Taça de Campeão de Inverno em futsal

A 1ª edição da Taça de Campeão de Inverno em futsal, da Associação de Futebol do Algarve, disputa-se em Lagoa, nos dias 12 e 13 de janeiro, no Pavilhão Municipal Jacinto Correia, com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa.

Nesta 1ª edição da Taça de Campeão de Inverno de Futsal, estarão frente a frente as quatro melhores equipas da 1ª e 2ª divisão distrital. O pavilhão Jacinto Correia vai encher e vibrar com a presença das equipas do Concelho de Lagoa neste torneio, mais concretamente o Clube de Futebol “Os Estombarenses”, a Sociedade Vencedora Recreativa Desportiva e Cultural de Ferragudo, e a Associação Desportiva e Cultural os Lagoenses.

Atenta ao fenómeno desportivo, a Câmara Municipal de Lagoa «demonstra uma vez mais o empenho da autarquia na valorização das suas infraestruturas desportivas de qualidade, e na diversidade eclética desportiva, assim como na continuidade na aposta de promoção do turismo ativo no Concelho», afirma fonte da autarquia.