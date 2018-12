Há um atleta algarvio no estágio da Federação Portuguesa de Badminton

A Federação Portuguesa de Badminton realiza, geralmente no final do ano, um estágio onde se costumam concentrar todas as selecções nacionais (sénior, sub-19, sub-17 e sub-15).

David Silva, atleta da equipa estombarense Universo dos Mistérios, é o único atleta da região presente nesta concentração. Recorde-se que o jovem atleta sagrou-se, em junho de 2018, campeão nacional de badminton no escalão sub-15.

A selecção de sub-17, de que David faz agora parte, começa a sua preparação para o Campeonato da Europa deste escalão, a realizar em Novembro de 2019.