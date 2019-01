Gala em Tavira vai homenagear o desporto e aqueles que o promovem

Tavira volta a homenagear o desporto na Gala do Desporto Tavira 2018, que tem lugar no Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho, no dia 01 de fevereiro, às 20h00.

O evento visa valorizar todos os que se destacaram em 2018 (época 2017/18) no desporto federado e escolar, assim como fomentar a importância da prática regular de atividade física.

Para o executivo tavirense é importante «enaltecer, reconhecer e incentivar o trabalho dos clubes, atletas, treinadores e dirigentes que dedicam grande parte do seu tempo ao desporto, promovendo hábitos de vida saudáveis e promovendo também o nome do concelho».

Para a atribuição de prémios, à exceção do Mérito Desportivo, a autarquia reuniu um júri constituído por dois membros da Câmara Municipal de Tavira, um do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), um da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares da Região do Algarve (DSR Algarve), um do Agrupamento Vertical D. Manuel I, um do Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia e três membros da comunicação social.

As categorias a distinguir são:

– Mérito Desportivo

– Desporto Escolar (atleta masculino e/ou feminino e/ou equipa do ano)

– Desporto Adaptado (masculino e/ou feminino)

– Revelação do Ano (masculino e/ou feminino)

– Atleta do Ano (masculino e/ou feminino)

– Equipa do Ano

– Treinador do Ano

– Dirigente do Ano

– Associação Desportiva do Ano

– Ética Desportiva /Fair-Play

– Alto Prestígio: Personalidade Desportiva e/ou Entidade Desportiva