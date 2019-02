Futebolista algarvia estreou-se na seleção nacional feminina de sub-16 com título

A atleta algarvia Beatriz Guerreiro cumpriu no sábado, dia 16 de fevereiro, a sua primeira internacionalização por Portugal ao representar a Seleção Nacional de Futebol Feminino de Sub-16. A equipa das Quinas conquistou na segunda-feira, dia 18 de fevereiro, o Torneio de Desenvolvimento da UEFA, no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António.

A jogadora do Ginásio Clube de Tavira foi titular na vitória frente à Escócia, por 3-0, e entrou aos 77 minutos do triunfo por 3-1, sobre a Holanda. Tinha sido suplente não utilizada na partida frente à Alemanha, que terminou com uma derrota no desempate por grandes penalidades.

Depois de se ter estreado com as Quinas ao peito, Beatriz Guerreiro confessava-se «muito feliz». «Quando entrei em campo e tive a oportunidade de ouvir e cantar o hino passei por muitas sensações, como felicidade e lembrança de todo o caminho percorrido até aqui». A atleta prosseguiu, explicando que «conforme o jogo se desenrolou, senti uma grande responsabilidade por ter sido eu a escolhida para jogar e um orgulho enorme nas minhas colegas de equipa».

Beatriz Guerreiro, capitã da Seleção do Algarve de Futebol Feminino de Sub-17, estreia-se assim por Portugal, após ter vindo a ser consecutivamente chamada aos trabalhos de preparação da equipa orientada por Susana Bravo.