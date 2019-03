Festa do Futebol Feminino invade o Estádio Algarve em edição recorde

São esperadas mais de 90 jovens atletas na Fase Regional da Festa do Futebol Feminino, que se realiza já amanhã, quarta-feira, 20 de março, a partir das 15 horas, no Estádio Algarve.

Este é um número recorde que marca a quinta edição da iniciativa, destinada à prática de futebol no sexo feminino nos escalões de Sub-13 (Futebol de 5) e de Sub-15 (Futebol de 7).

Na edição anterior marcaram presença na Fase Regional 53 atletas, e o maior número de participações registou-se em 2016, com 64 jogadoras. Este ano, para além das 74 convocadas pelo Departamento Técnico da Associação de Futebol do Algarve, vão estar no Estádio Algarve uma equipa constituída por jogadoras de vários clubes algarvios, e uma equipa composta maioritariamente por alunas da Escola Secundária Gil Eanes, de Lagos.

Na Fase Regional, as equipas vencedoras de cada escalão são apuradas para a Fase Nacional, num projeto que tem como principal objetivo «promover, o mais cedo possível, a prática regular e contínua de futebol no sexo feminino».