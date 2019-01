Â«FerinhasÂ» deram sorte no triunfo histÃ³rico do Portimonense

O jogo da passada quarta-feira, 2 de janeiro, entre Portimonense e Benfica, ficou marcado pela primeira aparição das mascotes do projeto Portimão – Cidade Europeia do Desporto 2019.

O casal «Férinhas», com o seu ar traquinas e divertido, contagiou o público que ontem à noite lotou o Estádio Municipal de Portimão, e vibrou com a histórica vitória do Portimonense sobre o Benfica, por 2-0, em jogo a contar para a 15ª jornada da 1ª Liga.

As mascotes do projeto, cuja programação arrancou precisamente nesta quarta-feira e se prolongará por todo o ano, constituíram um animado amuleto, ajudando a quebrar o enguiço da turma local, que em 40 partidas nunca tinha vencido os encarnados.

No final da partida, o Férinhas e a Férinhas distribuíram um folheto, lançando o desafio para a participação na cerimónia de abertura de Portimão – Cidade Europeia do Desporto 2019, marcada para as 21h00 de 18 de janeiro no Portimão Arena.

A dupla de mascotes vai ser uma das principais imagens de marca do projeto, estando presente em todos os eventos desportivos agendados.