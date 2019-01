Farense perde frente ao Académico de Viseu

O Farense visitou hoje, domingo, 13 de janeiro, o Estádio do Fontelo, em Viseu, para defrontar o Académico local, em jogo a contar para a jornada 17 da Segunda Liga. A equipa algarvia apresentou algumas novidades no 11 – Perisic fez a sua estreia absoluta em jogos oficiais, no lugar de Jorge Ribeiro, enquanto Tavinho foi aposta para o setor mais avançado da equipa. Nuno Borges também regressou à equipa após lesão, beneficiando da saída de Ryan Gauld para o campeonato escocês.

Talvez contagiadas pelo tempo frio que se faz sentir um pouco por todo o país, as equipas entraram em campo algo amorfas, e só de bola parada o perigo apareceu, no caso para os viseenses – aos 15 minutos, na cobrança de um livre por falta de Nuno Borges, Fernando Ferreira disparou forte, obrigando Daniel Fernandes a defesa apertada.

À passagem do minuto 22 quase acontecia um golpe de teatro no Fontelo – Godinho aparece na direita, tira um cruzamento que ganha uma trajetória caprichosa e obriga o guarda-redes do Académico a defesa apertada, com a bola a embater ainda na trave.

O Farense ia tentando controlar as operações, ganhando algum ascendente sobre o adversário. Foi neste período que a equipa algarvia acabou por chegar ao golo – Fábio Nunes tabelou com Tavinho, surgiu isolado na cara de Jonas e não desperdiçou as grandes facilidades concedidas pela defensiva do Académico. 0-1 para os leões de Faro, aos 27 minutos.

A equipa de Faro tentou, ao longo da primeira parte, exercer uma forte pressão na primeira linha de construção do Académico, obrigando a equipa da Beira Alta a jogar ora para trás, ora para a frente através de bolas longas, com pouco ou nenhum critério. Diga-se, em abono da verdade, que o Farense também pouco perigo criava, limitando-se a afastar o Académico da sua área.

Académico que, aos 44 minutos, soube aproveitar um canto a seu favor para chegar ao empate. Bruno Loureiro cobrou na direita, Fábio Santos cabeceou para a pequena área e N’Sor apareceu solto de marcação a desviar para o fundo das redes. Estava feito o 1-1, em cima do intervalo, resultado com que as equipas recolheram aos balneários.

A segunda parte começou com os homens da casa a tentar encostar o Farense à sua área. Mas os algarvios não foram na conversa e, aos 54 minutos, após cruzamento de Fábio Nunes, Bruno Bernardo cabeceou com muito perigo ao lado da baliza de Jonas. Logo na jogada seguinte, foi Pica a assustar a defensiva farense, também com um cabeceamento bastante perigoso.

Ao minuto 63 o Farense ficaria em superioridade numérica, após uma entrada imprudente de Fernando Ferreira sobre Fabrício, que lhe valeu o segundo amarelo e respetivo cartão vermelho.

No entanto, seria o Académico a marcar novamente logo de seguida, aos 65 minutos. Um erro clamoroso de Fabrício, a meio campo, que sem qualquer pressão adversária coloca a bola redondinha nos pés de N’Sor. Isolado, o ganês não se fez rogado, agradeceu a oferta e fez o 2-1 para a equipa da casa. Incrível a forma displicente como o médio dos algarvios entregou esta bola ao adversário.

O Académico de Viseu baixou as suas linhas e compactou a equipa, de forma a tentar evitar as investidas dos homens comandados por Rui Duarte, que tinham de correr atrás do prejuízo.

O Farense ia tentando penetrar na compacta defesa viseense, mas a tarefa mostrava-se complicada. Aos 83 minutos, Mayambela tentou um remate de fora da área, e a bola passou muito perto da baliza de Jonas.

Mesmo em inferioridade numérica, o Académico não deixou de procurar saídas rápidas para o ataque, que iam colocando em alerta a defesa farense. Os algarvios estavam uma equipa partida, jogando apenas e só com o coração na procura pelo empate.

A partida acabaria por terminar com a vitória da equipa anfitriã, que pôs assim cobro a uma série de 6 jogos sem vencer. Já o Farense voltou a sentir o sabor da derrota, depois de 3 jogos sem perder.

Com este resultado, o Farense soma os mesmos 23 pontos, ocupando à condição o 9º lugar na tabela da Liga LedmanPro. Na próxima jornada do campeonato, a 18ª, os algarvios deslocam-se ao terreno do Famalicão, partida que tem lugar no sábado, dia 19 de janeiro, às 11h00.

Académico de Viseu vs Farense

Estádio Municipal do Fontelo, Viseu

Académico de Viseu – Jonas, Tiago Almeida, Pica, Fábio Santos, Lucas, Kevin Medina, Fernando Ferreira, Latyr Fall, Bruno Loureiro (Paná, 45 min), João Mário (Baumer, 89 min), Kwame N’Sor (Luisinho, 69 min);

Treinador: Manuel Cajuda

Suplentes não utilizados: Elísio, Luís Barry, Tomé, Gabriel.

Farense – Daniel Fernandes, Godinho, Bruno Bernardo, Cássio, Milos Perisic (Alvarinho, 74 min), Fabrício, Markovic, Nuno Borges (Irobiso, 67 min), Mayambela, Fábio Nunes (André Vieira, 82 min), Tavinho;

Treinador: Rui Duarte

Suplentes não utilizados: Hugo Marques, Delmiro, Pedro Kadri, Pedro Simões.

Árbitro: Vítor Ferreira.

Golos: Fábio Nunes (27 min), Kwame N’Sor (44 min, 65 min).

Amarelos: Nuno Borges (15 min), Lucas (36 min), Fernando Ferreira (42 min e 63 min), João Mário (65 min), Bruno Bernardo (71 min), Irobiso (73 min).

Vermelhos: Fernando Ferreira (63 min, por acumulação).