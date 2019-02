Farense perde com o Braga B e não ganha há 5 jogos

O Farense deslocou-se hoje, domingo, 3 de fevereiro, ao Minho, onde defrontou o Braga B, em jogo a contar para a jornada 20 da Ledman LigaPro. Sem vencer há quatro jogos (nos quais averbaram três empates e uma derrota), os algarvios procuravam em Braga retomar o caminho das vitórias.

Ainda o relógio contava os primeiros 20 segundos e já Irobiso aparecia isolado na cara de Tiago Pereira – o avançado do Farense permitiu excelente intervenção ao guardião bracarense, desperdiçando uma grande oportunidade para dar marcha ao marcador.

O início prometia emoção, mas as equipas rapidamente se encaixaram. A toada tornou-se fria, com muito jogo a meio-campo, muita troca de bola mas pouco perigo efetivo.

Foi necessário esperar até aos 32 minutos para assistir a novo lance de relativo perigo. Elias Emanuel libertou-se à entrada da área farense e disparou um remate que passou perto da baliza de Hugo Marques.

O jogo não despertou com o abanão de Elias e manteve o ritmo baixo. As defensivas controlavam, com relativa facilidade, todas as tentativas de ataque do adversário. O intervalo chegava com o nulo no marcador, resultado que espelhava bem a inoperância ofensiva de ambos os conjuntos, numa primeira parte pobre e desinteressante.

A etapa complementar iniciou-se com duas tentativas de meia distância por parte do Braga B, por intermédio de Denisson, aos 46 e 47 minutos – na primeira, Hugo Marques segurou sem dificuldade. Na segunda, a bola passou ao lado, com o guardião angolano do Farense a controlar as operações.

Pouco depois, aos 50 minutos, excelente trabalho de Daniel Bragança no flanco direito do ataque algarvio. O jovem assistiu para Godinho, que rematou para defesa de Tiago Pereira. Aos 51 minutos, novamente Daniel Bragança – apareceu em excelente posição para marcar, em plena área bracarense, mas acertou nas orelhas da bola e o remate saiu enrolado e sem perigo.

Depois deste início mexido, o perigo abrandou mas o jogo estava mais intenso que na primeira metade. Ambas as equipas tentavam chegar à área adversária com maior acutilância.

Aos 74 minutos Hugo Marques fez uma grande intervenção a remate de Franklin, que surgiu em zona perigosa pelo flanco esquerdo. Depois, à passagem do minuto 77, Tavinho caiu na área dos minhotos e os algarvios pediram penalti. O árbitro mandou jogar.

O Braga revelava algum ascendente na partida, e aos 80 minutos Hugo Marques brilhou novamente, após cabeceamento de André Ribeiro. Na resposta, saída rápida do Farense para o contra-ataque, e Tavinho com perigo após assistência de Fábio Nunes.

Mas o golo acabaria por surgir para os bracarenses aos 82 minutos. João Tavares, que tinha entrado já no decorrer da segunda parte, disparou do meio da rua um remate portentoso, que só parou no fundo das redes de Hugo Marques. Estava feito o 1-0 para o Braga B.

O Farense tinha pouco tempo para correr atrás do prejuízo e, acima de tudo, pouco discernimento. O jogo chegaria ao fim com a vitória dos homens da casa. Os algarvios somam assim o 5º jogo sem vencer, mantendo os 25 pontos e a 10ª posição da Ledman LigaPro.

Na próxima jornada, a 20ª do campeonato, o Farense recebe o Leixões, partida que tem lugar no sábado, dia 9 de fevereiro, às 15h00, no Estádio de São Luís, em Faro.

SC Braga B vs Farense

Estádio 1º de Maio, Braga

SC Braga B – Tiago Pereira, Diogo Casimiro, David Carmo, Bruno Wilson, Pedro Amador (João Tavares, 58 min), Crespo, Afonso Caetano, Denisson (Inácio, 86 min), Simão, Elias Emanuel (Franklin, 69 min), André Ribeiro.

Treinador: Wender

Suplentes não utilizados: Filipe, Yvan, Henry, Tiago Dias.

Farense – Hugo Marques, Godinho, Bruno Bernardo, Cássio, Perisic, Markovic, Nuno Borges (Alan Junior, 84 min), Daniel Bragança (Carlos Moura, 79 min) Fábio Nunes, Mayambela, Irobiso (Tavinho, 63 min).

Treinador: Rui Duarte

Suplentes não utilizados: Daniel Fernandes, Delmiro, Pedro Kadri, André Vieira.

Árbitro: José Rodrigues

Golos: João Tavares (82 min).

Amarelos: David Carmo (12 min), Crespo (30 min), Perisic (55 min).