Eurosport transmite Volta ao Algarve e Ruta del Sol 2019

Em 2019, os fãs de ciclismo vão poder ver novamente a Volta ao Algarve nos ecrãs do Eurosport! O canal emite a 45.ª edição da “Algarvia”, uma das mais importantes corridas de pré-temporada do calendário mundial e igualmente uma das mais importantes do território nacional.

A estreia da Volta ao Algarve na Eurosport 1 permite que a audiência potencial cresça de 88 para 148 milhões de lares. Um número bem superior ao do ano passado! Para além do grande espetáculo desportivo, a emissão potência a divulgação da região do Algarve no mundo inteiro. As duas primeiras etapas serão transmitidas em direto no Eurosport 1, entre as 15h45 e as 17h15. As restantes tiradas serão emitidas, no mesmo horário, no Eurosport 2, mas serão repetidas em horário nobre no Eurosport 1, às 20h30.

A Volta ao Algarve terá cinco etapas e um total de 778,6 quilómetros. O pelotão terá cerca de 168 ciclistas, dos quais 50 são nacionais, em representação de 24 equipas. Estarão presentes algumas das maiores estrelas mundiais da modalidade. Entre as equipas participantes contam-se 12 das 18 do WorldTour. A W52-FC Porto, recentemente promovida à categoria Continental Profissional, a segunda divisão do ciclismo internacional, também tem confirmada a presença na corrida lusa bem como a formação do Sporting CP-Tavira.

Entre os vencedores da Volta ao Algarve contam-se nomes como os dos portugueses Joaquim Gomes, Vítor Gamito, Cândido Barbosa e Hugo Sabido e dos estrangeiros Tony Martin, Michal Kwiatkowski, Geraint Thomas, Primoz Roglic ou Alberto Contador. Em 2018, o polaco Michal Kwiatkowski (Sky) sagrou-se campeão desta prova considerada por muitos, uma das mais importantes e prestigiadas da pré-temporada velocipédica.

Para além da «Algarvia», os fãs de ciclismo vão igualmente poder acompanhar nos ecrãs do Eurosport a 65ª edição da Volta à Andaluzia ou Ruta del Sol(Rota do Sol), como também é conhecida esta prova que reúne alguns dos melhores ciclistas do pelotão internacional. Muitos procuram ganhar ritmo para as exigências das mais importantes provas da temporada.

Em apenas cinco etapas, num total de cerca de 700 quilómetros, o pelotão terá de passar por vários tipos de cenários com montanhas nevadas, praias e muito sol ou não fosse esta a prova que recebe o nome em homenagem à sua linha costeira, conhecida como Costa del Sol.

Nas dez últimas edições, a vitória sorriu aos ciclistas espanhóis em seis ocasiões com um a destacar-se: Alejandro Valverde. O veterano da Movistar (38 anos) sagrou-se campeão em cinco ocasiões (2012, 2013, 2014, 2016 e 2017) e é o recordista. No ano passado, o triunfo coube ao belga Tim Wellens (Lotto-Soudal).

As tardes de ciclismo no Eurosport prometem ser muito bem passadas com estes dois grandes eventos.