Equipa sénior do GDC Machados é tricampeã do Algarve em futsal feminino

A equipa de seniores do GDC Machados sagrou-se tricampeã do Algarve de Futsal Feminino, esta sexta-feira, após vencer por 6-1 na receção ao JS Campinense, em jogo da 14ª jornada.

A precisar apenas de um ponto para fazer a festa a cinco jornadas do final do campeonato, o clube do concelho de São Brás de Alportel não facilitou e construiu o triunfo com golos de Marta Faria (2), Vanda Dias, Ana Pereira, Vera Dias e Mónica Romão, dando seguimento ao registo cem por cento vitorioso na prova esta temporada, somando 13 vitórias em 13 partidas disputadas, com 100 golos marcados e 16 sofridos.

No final do encontro, César Martins era «um treinador realizado e feliz pela época fantástica que as atletas estão a fazer». Acrescentou que «tudo o que planeámos desde o início até hoje resultou na perfeição», destacando ainda a «união do grupo e a entrega enorme das jogadoras, tanto nos jogos como nos treinos».

Para o presidente do GDC Machados, José Mendonça, «a humildade e o facto de grande parte das atletas jogar junta há muito tempo é o grande segredo do clube, que vive um momento de alegria máxima».

Já Marta Faria, capitã de equipa, mostrou-se orgulhosa, enaltecendo que a equipa começou «do patamar de baixo e agora estamos cá em cima. Aprendemos todas umas com as outras e mostrámos que o principal é não desistir, lutar e dignificar o clube».

«Tenho as melhores colegas de equipa que podia ter», concluiu a jogadora que cumpre 18 anos com a camisola do GDC Machados.