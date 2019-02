Desportistas de Tavira premiados na Gala do Desporto 2018

Mais de 600 pessoas assistiram, no passado dia 01 de fevereiro, no Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho, à Gala do Desporto Tavira 2018, onde se premiaram cerca de 280 atletas, treinadores e dirigentes do desporto escolar e federado, de 18 clubes do concelho, em 26 modalidades distintas, incluindo 6 de desporto adaptado.

No desporto escolar, o premiado foi Paulo Francisco, de Boccia, do Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia.

Entrando no desporto federado, a equipa de andebol adaptado do Clube de Vela Tavira/Fundação Irene Rolo foi premiada no âmbito no desporto adaptado. A futebolista Beatriz Guerreiro, do Ginásio Clube Tavira, foi a atleta revelação feminina. O prémio homónimo masculino foi atribuído ao ciclista Ruben Simão, do Clube de Ciclismo de Tavira.

A distinção de atleta do ano também foi atribuída no feminino e no masculino: Beatriz Viegas, nadadora do Sporting Clube de Portugal, e Tomás Luís, tenista do Centro Ténis Faro, foram os vencedores.

Quanto às equipas do ano, a distinção feminina coube à Equipa de Veteranos Femininos de Estafeta 4 x 100 metros (atletismo), do Recreio Desporto Santaluziense. No masculino, os premiados foram os jovens da Equipa Júnior de Ciclismo do Clube de Ciclismo Tavira. Este clube viu também o seu treinador Nentcho Dimitrov vencer o prémio de Treinador do Ano.

Tiago Pires foi o Dirigente do Ano – exerce funções no Clube Ténis Tavira. A Associação Recognitiva Talentalidade Excecionada (ARTE) recebeu a distinção para Clube do Ano.

Existiram ainda três distinções de ética e prestígio:

Ética no Desporto – José Maurício Correia;

Alto Prestígio – Personalidade Desportiva: Vasco Motta;

Alto Prestígio – Entidade: APOGESD – Associação Portuguesa de Gestão do Desporto.

Para a atribuição de prémios, à exceção do mérito Desportivo, Ética no Desporto, Alto Prestígio – Personalidade e Entidade, a autarquia reuniu um júri constituído por dois membros da Câmara Municipal de Tavira, um do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), um da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares da Região do Algarve (DSR Algarve), um do Agrupamento Vertical D. Manuel I, um do Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia e três membros da comunicação social.