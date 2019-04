Cortelha volta a receber «adrenalina e emoções» do motocross nacional

O Circuito de Motocross da Cortelha, no interior do concelho de Loulé, vai receber no próximo dia 5 de Maio, «a adrenalina e as emoções» do motocross nacional, numa prova com cerca de 120 pilotos entre as diversas classes. Localizado em pleno interior do concelho de Loulé, ali terão lugar a 2ª prova do calendário do Nacional de Motocross de Infantis e a 4ª prova do Campeonato de Motocross Centro/Sul de Portugal, nas classes MX1, MX2, Juniores, Femininas, Clássicas e MXPRO.

O espetáculo do motocross regressa ao agora denominado Circuito de Motocross Algar, na Cortelha, fruto do protocolo de patrocínio estabelecido entre a Associação dos Amigos da Cortelha e a Algar, empresa de recolha, valorização e tratamento de resíduos urbanos do Algarve. A pista apresenta um traçado com cerca de 1500 metros.

«Cortelha volta a ser sinónimo de festa e de muita emoção, com o regresso do motocross ao Circuito de Motocross Algar, um dos mais emblemáticos do panorama do desporto motorizado em Portugal e que oferece condições inigualáveis para os amantes da modalidade assistirem a partir das 9h00 aos treinos das diversas classes e por volta das 13h00 às provas oficiais», revela a organização.

De referir que neste regresso do motocross ao Algarve a organização preparou algumas novidades no Circuito de Motocross Algar: mais zonas de estacionamento para o público, melhores condições de acolhimento no parque de pilotos e novos saltos para aumentar a adrenalina e o espetáculo da modalidade, argumentos, na opinião dos organizadores, «mais que suficientes para a Cortelha merecer a visita de muitos amantes da modalidade».

A organização do Motocross da Cortelha está a cargo da Associação dos Amigos da Cortelha, com a chancela da Federação de Motociclismo de Portugal, e conta com o patrocínio da Algar e apoio da Câmara Municipal de Loulé e da Junta de Freguesia de Salir, entre outras entidades.