Che Lagoense com excelente desempenho na Jornada Nacional de Seniores de badminton

Realizou-se no fim de semana de 12 e 13 de Janeiro, nas Caldas da Rainha, a 3ª Jornada Nacional de Seniores, em badminton, prova organizada pela Federação Portuguesa de Badminton.

A Che Lagoense, de Lagoa, participou, com um desempenho francamente positivo, vencendo 4 das 5 provas do escalão principal.

O destaque desta proveitosa jornada vai para Ana Reis e Tomás Nero, que para além de vencerem o Par Misto, também venceram o Par Senhora e o Par Homem.

Ana Reis fez dupla com Alice Silva, do clube de Albergaria, enquanto que Tomás Nero fez dupla com o seu colega de clube Bruno Carvalho, que também venceu a prova de Singulares Homens evidenciando estar num bom momento de forma.

De realçar ainda o segundo lugar na final de Par Misto do par Ângelo Silva e Catarina Cristina.