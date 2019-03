BTT de Alte 2019 abre inscrições

Percursos repletos de novidades, entre o barrocal algarvio em época primaveril, são os atrativos da 21ª edição do passeio maratona de BTT de Alte.

A prova terá diferentes níveis e distâncias à escolha dos participantes, como o clássico passeio e a meia maratona, ambos com 36 quilómetros, e a maratona completa com 67 quilómetros.

Em termos competitivos, decorrerá a segunda etapa da Taça do Algarve de Maratonas XCM. «Este ano voltamos a apostar novamente no trail com um percurso independente de 13,5 quilómetros.

Em complemento ao BTT e à corrida, será promovido um passeio pedestre guiado pelos alunos do Curso de Turismo, pela aldeia e zona circundante, numa distância de cinco quilómetros. Será um passeio guiado com o objetivo de apresentar todos os recursos turísticos locais, bem como alguns recursos culturais, destacando-se o passeio literário sobre o poeta Cândido Guerreiro.

Será realizado em várias etapas, terminando na Fonte Grande, local da chegada dos atletas que competem no BTT de Alte». No local haverá ainda animação musical e um mercadinho. O evento é uma organização conjunta da Escola Profissional de Alte, da Casa do Povo de Alte e do Centro de Animação e Apoio Comunitário da Freguesia de Alte, com a colaboração da Delegação do Algarve da Federação Portuguesa de Ciclismo e da Junta de Freguesia de Alte.

O BTT ALTE associa-se de novo à campanha Social «Separar para Alimentar», que nasceu de um protocolo celebrado entre a Algar e o Banco Alimentar do Algarve.

As inscrições podem ser feitas aqui.