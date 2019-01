António Folha – «Confirmo a saída de Nakajima»

No final do jogo ambos os treinadores deslocaram-se à sala de imprensa do Estádio Municipal de Portimão para a conferência de imprensa.

Tiago Fernandes, técnico do Desportivo de Chaves, estava «feliz com o resultado», assumindo que «o caminho é este». O antigo técnico interino do Sporting, agora nos flavienses, exultou o «espírito de equipa que demonstrámos», revelando que esta vitória «foi muito importante para todo o grupo». No remate final, orgulhosamente disparou que o Chaves foi «uma verdadeira equipa, a atacar e a defender».

Já António Folha começou por confirmar a saída de Nakajima – «confirmo que o Nakajima vai sair, já estamos a testar a equipa sem ele». Parco em palavras, o treinador do Portimonense disse que o jogo «não teve qualidade suficiente para uma partida de primeira liga».

«Não fizemos aquilo que costumamos fazer, não gostei do jogo», concluiu o técnico dos algarvios.