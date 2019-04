António Folha: «As contas da manutenção podem começar a ficar definidas»

No final da partida que hoje, sábado, 27 de abril, opôs Portimonense a Feirense, e que acabou com a vitória dos algarvios por 1-0, António Folha considerou ~que a vitória da sua equipa «assenta bem».

Para o técnico algarvio, o jogo teve «duas partes distintas». Na primeira, o Portimonense «controlou bem o jogo e foi uma equipa com personalidade». Depois, com as duas expulsões, «o jogo foi mais partido e podia ter dado para qualquer um dos lados».

António Folha é cauteloso quanto à manutenção: «matematicamente ainda não é suficiente, mas as contas podem começar a ficar definidas».

Já Filipe Martins, treinador do Feirense, concordou com o técnico algarvio quanto à justiça do resultado, pois o Portimonense «soube gerir os momentos do jogo e aproveitou a nossa inferioridade numérica para marcar».

Apesar disso, o Feirense «podia ter sido feliz na parte final, podíamos ter levado um ponto daqui».

O timoneiro do conjunto de Santa Maria da Feira, aproveitou a conferência de imprensa para deixar uma palavra de apreço aos adeptos que acompanharam a equipa ao Algarve: «todos sabem o momento que o Feirense atravessa, e mesmo assim vieram até cá apoiar, fizeram uma viagem destas quando podiam fazer outras coisas. Só demonstram o carinho e o amor que têm por este clube».