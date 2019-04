Álvaro Magalhães: «O Farense tem de ficar na segunda liga, o Algarve merece isso»

No final da partida que opôs o Farense ao Sporting da Covilhã, que teve lugar hoje, domingo, 31 de março, Filipe Rocha, técnico do Sporting da Covilhã considerou o...

O atleta Henrique Palma, do Clube Karaté de Alcoutim e Martim Longo, conquistou no passado domingo, 24 de março, em Portimão, a medalha de ouro no Campeonato Regional de...

No âmbito do programa Portimão – Cidade Europeia do Desporto 2019, a Sports Embassy associa-se ao Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e a Paz, assinalado a 6...