Álvaro Magalhães: «esta vitória traz muita confiança ao plantel»

No final do jogo entre Farense e Varzim, que decorreu hoje, domingo, 10 de março, e terminou com a vitória dos algarvios, o treinador do Varzim, Fernando Valente, admitiu que o golo madrugador do Farense «deu tranquilidade» aos algarvios.

«O 2-0 deu ainda maior conforto ao nosso adversário», assumiu o técnico poveiro, indicando que, na segunda parte, a sua equipa foi «mais agressiva e mais ligada, dominando a partida».

Apesar do resultado, Fernando Valente elogiou «a atitude» dos seus jogadores, que fizeram «tudo o que estava ao alcance» para inverter o rumo da partida. «Ninguém pode por em causa o esforço que fizemos», concluiu o timoneiro varzinista.

Álvaro Magalhães, o técnico do Farense, era um homem naturalmente feliz. Esta foi a primeira vitória dos algarvios sob o seu comando, e para o treinador foi «justa». Assumindo que respeita «muito» o Varzim, onde já jogou e treinou, Magalhães considerou que o Farense fez «um bom jogo» e realçou «a importância enorme destes três pontos».

O futuro traz «jogos que vão ser autênticas finais», numa reta final de um «campeonato muito difícil», mas o líder da equipa farense revela que «os jogadores estão a trabalhar muito bem e têm mostrado muita vontade».

Deixando um elogio para «os adeptos muito fervorosos desta equipa», Álvaro Magalhães destaca que «esta vitória traz muita confiança ao plantel». Para Guimarães, a promessa é de «muita dedicação em mais uma final». Para o que resta da competição, o técnico deixa uma certeza: «vamos lutar arduamente pela manutenção».