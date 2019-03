Algarve Bike Challenge espera 900 atletas de BTT

O concelho de Tavira vai ser a capital portuguesa do ciclismo, na vertente BTT, já a partir de hoje, sexta-feira, dia 8 de março. A sétima edição do Algarve Bike Challenge, que decorrerá até domingo, dia 10, espera atrair 900 atletas vindos de 15 países, e respetivas comitivas técnicas. Na sexta-feira, entre as 19 e as 22 horas, disputar-se-á um prólogo urbano pelas ruas do centro histórico.

Trata-se de um dos pontos altos da prova que proporciona ao público momentos de grande espetacularidade. No sábado, a partida está marcada para as 9 horas, na Rua Dr José Pires Padinha, com os ciclistas a enfrentarem uma etapa de 88 quilómetros cujo percurso passará por Porto Carvalhoso, Alportel e Santa Catarina da Fonte do Bispo. Os melhores deverão começar a chegar à meta, em Tavira, às 13 horas. No domingo, o arranque para a derradeira etapa será à mesma hora e no mesmo local. Desta vez serão percorridos 75 quilómetros e visitadas localidades como Corte António Martins e Vale da Murta. Os resistentes deverão cortar a meta na Rua Dr José Pires Padinha, a partir das 12h30. A cerimónia de entrega de prémios será às 15 horas, no Jardim Público de Tavira.