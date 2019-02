Albufeira premiou os «melhores» do desporto concelhio e também nacional

A Gala do Desporto de Albufeira regressou ao Pavilhão Desportivo da cidade, este ano com uma imagem renovada para receber as estrelas do desporto. Ao palco subiram perto de 200 atletas dos 25 clubes e associações do concelho, que alcançaram resultados de destaque em 21 modalidades.

«É importante reconhecermos e premiarmos todos aqueles que se distinguiram a nível desportivo, regional, nacional ou internacionalmente», referiu, José Carlos Rolo, o presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

O autarca recordou que em 2018 foi feito «um investimento avultado» na área desportiva, nomeadamente com a substituição do relvado sintético em Ferreiras, com a nova Pista de Atletismo, com a impermeabilização da bancada do Estádio Municipal de Albufeira, com a colocação de bancadas em diversos pavilhões e campos sintéticos, com a substituição do piso do Pavilhão de Olhos de Água e da EB 2,3 Dr. Francisco Cabrita, com a construção do Parque da Ribeira e a criação de novas salas multiusos nas Piscinas Municipais que permitirão aumentar o número de atividades neste espaço.

«Este ano vamos dar continuidade aos projetos iniciados em 2018 e apostar na requalificação do parque desportivo existente, projetar novos pavilhões e salas para treinos e prática desportiva. O objetivo é diversificar a oferta de equipamentos que promovam o desporto formal e informal», adiantou o autarca.

Além dos atletas, treinadores e dirigentes dos clubes locais, o município voltou a distinguir personalidades de relevo nacional, cujo percurso desportivo foi «digno de louvor». Este ano, os escolhidos foram Ana Cabecinha, a atleta de marcha com o maior número de títulos e as melhores marcas e distâncias olímpicas a nível nacional.

A atleta confessou sentir-se «feliz por ver o pavilhão cheio, sinal de que o desporto está vivo» e destacou «a importância deste tipo de eventos», que considera «fundamentais para motivar os atletas a trabalharem ainda mais para alcançarem títulos, que são trazidos para a nossa região e para a nossa cidade». Ana Cabecinha elogiou «a iniciativa do município de Albufeira», que «deveria ser um exemplo para outras cidades, para que a valorização do desporto seja cada vez maior e para que os atletas se sintam apoiados para conseguirem melhores resultados».

Jorge Braz, selecionador nacional de futsal que em 2018 trouxe para o país o título de Campeão Europeu da modalidade, também foi homenageado pelo município. «A valorização e o reconhecimento do mérito é algo extremamente importante para permitir que o associativismo desportivo continue a estar motivado. Reconhecer o mérito através de um evento desta natureza é fantástico. É um prazer enorme estar aqui e conhecer melhor a realidade desportiva de Albufeira», salientou o selecionador.

A terceira personalidade distinguida foi Paulo Sérgio, coordenador da Formação do Imortal Basket Club e treinador de sub-18 masculinos do clube albufeirense, que conquistou importantes títulos quer como treinador, quer como jogador do Imortal, onde foi capitão de equipa. Na sua intervenção, Paulo Sérgio agradeceu à Câmara Municipal por «tudo o que tem feito em prol do desporto em Albufeira» e aconselhou os jovens atletas a «continuarem a praticar desporto ao mais alto nível, serem ambiciosos, sonharem e elevarem o nome da nossa cidade».

Além do apoio financeiro aos clubes e associações, que em 2018 ultrapassou os 300 mil euros, José Carlos Rolo assegurou que o investimento no desporto vai abranger outras vertentes. «O município vai candidatar-se à organização do campeonato mundial de Corta-Mato de 2021 e do campeonato mundial de Natação para Atletas com Síndrome de Down, em 2022, aproveitando a Pista das Açoteias e as Piscinas Municipais, dois equipamentos de excelência existentes no concelho».

O autarca garantiu ainda que o município está apostado em recuperar a Albufeira Summer Cup, assim como irá dinamizar a recém-requalificada Pista de Atletismo Municipal, “se possível trazendo para Albufeira os campeonatos de Portugal de Atletismo”. O município dará também continuidade à parceria com os clubes e associações, com vista à realização de eventos de grande projeção, como a Volta ao Algarve em Bicicleta, a Algarve Cup em Futebol Feminino, o Torneio de Futebol sub 17, o Crosse das Amendoeiras em Flor, “entre muitos outros que ajudamos a concretizar”, referiu o presidente da Câmara Municipal de Albufeira.