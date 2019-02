Viagem fotográfica pela cidade síria de Palmira motiva exposição em Tavira

A exposição «Palmira, Rainha do Deserto», do fotógrafo Luís Reina, vai inaugurar no dia 9 de março, às 16h00, no Núcleo Islâmico do Museu Municipal de Tavira. A mostra estará patente até dia 21 de setembro.

«Esta exposição funciona como uma viagem fotográfica a Palmira, antiga cidade situada no centro da Síria, classificada como Património Mundial da Humanidade da UNESCO (1980), e considerada como um dos locais arqueológicos mais importantes do mundo».

A mostra conta, igualmente, com a presença das esculturas do artista plástico portuense Manuel Ribeiro. Pretende-se, com esta colaboração, «efetuar uma reconstrução contemporânea deste sítio arqueológico sírio», revela a organização.

As imagens encontram-se legendadas em português e inglês, sendo contextualizadas por um vídeo explicativo da viagem realizada pelo autor à Síria, no ano de 2007.