Ventania sopra em Lagos, Portimão e Sagres para celebrar a água

Ventania não é só o vento que sopra. Também se usa para catalogar algo que mexe com a gente, muda mentalidades, nos faz pensar. Foi esta a ideia de Nelda Magalhães, do Teatro Experimental de Lagos, apadrinhada de imediato por Daniela Tomás, da Corvo e Raposa Associação Cultural, de Vila do Bispo.

E assim surge o Ventania – Festival de Artes Performativas do Barlavento Algarvio, inserido no programa «365 Algarve», com a participação da Direção de Cultura do Algarve, e dos municípios de Lagos, Portimão e Vila do Bispo e ainda das Águas do Algarve, tendo como mote o Dia Mundial da Água, que se comemora a 22 de março. Por isso, realiza-se em Lagos a 22, em Portimão a 23 e em Sagres a 24 do corrente mês (ver agenda).

Segundo Daniela Tomás, «pretendemos que se torne um projeto-âncora, a realizar anualmente. E podemos chamá-lo de ativismo artístico, porque irá fazer as pessoas pensar, através do mundo das artes. Podemos juntar-lhe, no próximo ano, o Dia Mundial das Florestas, que se comemora a 21 de março, promovendo a sustentabilidade ecológica, recursos marinhos, lixo marinho, erradicação dos plásticos, defesa dos oceanos e das florestas. Em suma, será um festival de ecologia social».

Misto de circo, teatro de rua, dança e encomendas de cinema, é destinado, segundo os organizadores, a um público heterogéneo, entre os 3 e os 103 anos. Cada um dos espetáculos é diferente e pretende sensibilizar as pessoas para as realidades à nossa volta, como «Sorriso» do Teatro Só (sábado, às 16 horas no Jardim 1º de Dezembro, em Portimão), que pretende uma construção duradoura de relações e a passagem de valores sólidos intergeracionais.

No mesmo dia e uma hora mais tarde, aconselhamos a não perder «Uma gota de água no mundo», no Teatro Municipal de Portimão (TEMPO), pelo Ginasiano Escola de Dança e KALE – Companhia de Dança, ambas do Porto, com 15 bailarinos, com acompanhamento musical por cinco percussionistas da Escola de Música do Porto, que nos colocam a seguinte pergunta: «O que farias se só tivesses uma gota de água em todo o mundo?».

A Águas do Algarve oferece um cantil ecológico a cada um dos espetadores, alertando que «devemos consumir menos plástico».

Celebrar o novo circo

Numa altura em que o circo tradicional está a desaparecer no nosso país, «estão a surgir o circo contemporâneo e o teatro físico, novas extensões de teatro e de artes circenses, que começam a ser valorizadas e colocadas como género artístico pela Direção-Geral das Artes. Estas novas modalidades estão inseridas no seu quadro de apoio desde 2018. As artes performativas passam a ter um só corpo e a tutela considera estes cruzamentos como um novo género artístico a trabalhar em coexistência», disse-nos Daniela Tomás.

Programa

VENTANIA | Festival de Artes Performativas do Barlavento

22 DE MARÇO DE 2019 / SEXTA-FEIRA / LAGOS

10h00 / Mercado Municipal de Lagos

TOME E EMBRULHE /Ação de ecologia social/ Thorsten Grutjen

11h00 / Centro de Ciência Viva de Lagos

O GRANDE EMBRULHO / Thorsten Grutjen & Gil Abrantes

18h00 / Jardim da Constituição de Lagos

SÓMENTE / Teatro Só

19h00 / Mar d’Estórias Bistro, Lagos

POR SONS NUNCA DANTES NAVEGADOS / André Duarte & Tiago Rouxinol

Jantar para Olhos Vendados e Bocas Abertas

> de 12 anos / 18€

21h30 / Auditório Duval Pestana, Centro Cultural de Lagos

BRISA OU TUFÃO / Circolando

23h00 / TEL Teatro Experimental de Lagos

WINDY / GAIVOTAS EM TERRA (vídeo-performance) feat. Shaka Lo-Fi Experience [Fungo Azul – Associação Cultural & Joaquim de Brito

> de 12 anos / 5€ (c/ direito a uma bebida espiritual)

23 DE MARÇO DE 2019 / SÁBADO / PORTIMÃO

10h00 / Mercado Municipal de Portimão

TOME E EMBRULHE /Ação de ecologia social/ Thorsten Grutjen

11h00 / Entrada do Mercado Municipal de Portimão

O GRANDE EMBRULHO / Thorsten Grutjen & Gil Abrantes

16h00 / Jardim 1º de Dezembro de Portimão (ou Zona Ribeirinha)

SORRISO / Teatro Só

17h00 / Grande Auditório TEMPO Teatro Municipal de Portimão

UMA GOTA DE ÁGUA NO MUNDO

FOCO FAMÍLIAS

Ginasiano Escola de Dança – KALE Companhia de Dança

> de 3 anos / 5€ (normal) – 3€ (crianças menores de 12 anos)

Com oferta cantil ecológico Águas do Algarve, SA.

19h00 / FAINA Espaço Gastronómico

POR SONS NUNCA DANTES NAVEGADOS / Jantar para Olhos Vendados e Bocas Abertas

André Duarte & Tiago Rouxinol

Jantar / > de 12 anos / 18€

24 DE MARÇO DE 2019 / DOMINGO / SAGRES

17:00 / Auditório da Fortaleza de Sagres

MILHO POR PEIXE / Musical + Xerém volante ao pôr-do-sol

Giacomo Scalisi, André Duarte & Arantxa Joseph

lanche / > de 6 anos / 5€