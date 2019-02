«Um Amor às Escondidas». Este é o próximo título literário apresentado na Casa do Sal, em Castro Marim, da autoria da jovem castromarinense Bárbara Silva. A apresentação está marcada para o dia 8 de março, às 17h30, no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher.

Este é um livro de poesia editado pela Chiado Books, e que nos transporta para a vida de alguém que está num amor proibido, debatendo-se com a controvérsia que se gera em torno disso e questionando o condicionalismo do amor-próprio, ou da falta dele.

Esta é uma das muitas iniciativas acolhidas na Casa do Sal, um dos principais polos culturais do concelho de Castro Marim e da valorização e promoção da salinicultura tradicional.

«É, sobretudo, um espaço que se pretende dinâmico e próximo da comunidade», revela fonte da Casa do Sal. Por outro lado, esta ação enquadra-se numa política de apoio à arte e criatividade local, ao mesmo tempo em que se promove o gosto e o hábito de leitura, aproximando escritores e leitores em encontros que convidam a novas interpretações e abordagens das obras.