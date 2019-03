Sociedade Recreativa Bordeirense celebra 83 anos

A Sociedade Recreativa Bordeirense (SRB) comemora neste mês de março o seu 83º aniversário. Fundada a 28 de março de 1936 é uma coletividade do concelho de Faro que, ao longo do ano, realiza inúmeras atividades desde as Charolas aos Teatros de Revista, passando pelo Carnaval e pelas Marchas Populares, entre outras.

As celebrações vão incluir diversas atividades, onde se destaca a exposição sobre a história e os novos projetos, não só da SRB, mas de toda a comunidade bordeirense. A mostra é intitulada de «Passado, Presente e Futuro», podendo ser visitada entre os dias 23 e 30 de março, no Mercado Municipal de Faro.

Os festejos continuam no domingo, 31 de março, com um almoço, a partir das 12h30, a ter lugar no Centro de Atividades D. Leonor. «Procurando representar o que de melhor se faz na coletividade, ao longo do almoço existirão pequenas atuações ao vivo da Juventude União Bordeirense, da Comissão Bordeirense de Charolas, do Teatro de Revista e das Marchas Populares», explica-nos a SRB em nota de imprensa.

Não vai faltar baile com música ao vivo – A pista estará a cargo do Duo Improviso. O dia de festa fecha com a atuação de um trio de artistas – Nelson Conceição, Melissa Simplício e Cláudio Sousa.