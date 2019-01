São Brás de Alportel revisita «A História das Casas» em palestra

No âmbito do ciclo de palestras «De setembro a abril, memórias Mil», o município de São Brás de Alportel promove, na próxima sexta-feira, dia 18 de janeiro, a palestra «A História das Casas, as Famílias, os Desenhadores e os Executantes».

O tema vai ser abordado pela coordenadora do Gabinete Municipal de Reabilitação Urbana, a arquiteta Marta Santos, a partir das 18h30, no Espaço Memória do Município, localizado no primeiro andar dos Paços do Concelho.

Um encontro aberto ao público em geral e que promete demonstrar como as casas podem revelar muito sobre a vida, o trabalho e a história dos sambrasenses.