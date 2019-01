Riding a Meteor angariam cerca de 2500 euros rumo a Meteora

Terminou a campanha de crowdfunding «Riding a Meteor Meets Meteora» levada a cabo por uma formanda da ETIC_Algarve em conjunto com a equipa de Riding a Meteor.

Esta campanha, que o «barlavento» divulgou aquando do seu lançamento, procurou angariar fundos para a realização de uma iniciativa pioneira que irá incluir um concerto de Riding a Meteor num local enigmático na Grécia: Meteora.

A criação deste concerto inédito, gravado e transmitido em streaming, será posteriormente utilizado num documentário sobre a história da banda.

Após dois meses de campanha, a mesma alcançou milhares de visitas, oriundas de mais de 20 países diferentes. Neste conjunto, ganham destaque Portugal, Estados Unidos da América, Turquia, Espanha, Holanda, Grécia e Reino Unido.

Com as contribuições de 54 financiadores, a campanha atingiu 56% do seu objetivo, angariando cerca de 2500 euros. Este dinheiro garante a cobertura dos custos das passagens aéreas dos membros da banda e do realizador, elementos-chave desta produção. O próximo passo é continuar a angariar fundos para conseguir levar a restante equipa até Meteora.

Com o término desta primeira fase da iniciativa «Riding a Meteor Meets Meteora», segue-se o próximo passo nesta viagem até à Grécia: um concerto numa sala dos Cinemas NOS, no Fórum Algarve. Acontece no dia 17 de Fevereiro, às 11h00.