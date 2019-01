Projeto tavirense leva o fado de Isa de Brito à Igreja do Carmo

Realiza-se no dia 12 de janeiro, às 18h00, na Igreja do Carmo, em Tavira, um concerto de fado de Isa de Brito, integrado no programa «Música nas Igrejas».

Natural de Quarteira, Isa de Brito nasceu em 1984, e desde muito cedo tem o fado no seu percurso de vida. Hoje, é um dos elementos do Grupo de Teatro Amador de Quarteira, o que lhe tem proporcionado o desenvolvimento de diversas vertentes artísticas.

Em termos musicais, a artista integra o Grupo Al Mouraria que apresentará, em breve, o álbum «Fadinho a Dois».

O «Música nas Igrejas» é uma organização da Academia de Música de Tavira, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Tavira, da Direção Regional de Cultura do Algarve e da Rádio Gilão. Este projeto visa dinamizar o património edificado, bem como promover o gosto pela música.

Os concertos ocorrem todos os sábados e são abertos ao público em geral.