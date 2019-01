Produções de teatro lisboeta sobem ao palco em Portimão

A peça de teatro «Quarto Minguante», com encenação de Álvaro Correia a partir do texto de Joana Bértholo, é a primeira de três produções com o selo do Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII) a ser apresentada este semestre em Portimão. Subirá ao palco do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão no dia 2 de Fevereiro, às 21h30.

Cristina Carvalhal, Gustavo Salvador Rebelo, José Neves, Manuel Coelho, Paula Mora, Rita Rocha e Sílvio Vieira dão vida ao primeiro texto saído do Laboratório de Escrita para Teatro promovido pelo Teatro Nacional D. Maria II que, depois de se estrear em Lisboa em novembro passado, se apresenta agora em Portimão no âmbito da Rede Eunice, o projeto de difusão de espetáculos produzidos e coproduzidos pelo TNDMII.

«Sete personagens em situações muito diferentes, mas unidas pelo mesmo impasse: não estão bem, e nem por isso fazem algo por mudar. Temem que o novo seja ainda pior». Este é o mote da peça, onde serão lidos excertos de textos de Antonin Artaud, Diógenes Laércio, Franz Kafka, Mahatma Gandhi, Malcom X, Mario Vargas-Llosa, Marquês de Sade e Voltaire.

Nesta temporada, a Rede Eunice trará ainda ao teatro portimonense as peças «À Espera de Godot», de Samuel Beckett, numa encenação de David Pereira Bastos, no dia 16 de Março, e «Frei Luis de Sousa», de Almeida Garrett, encenado por Miguel Loureiro, a 11 de Maio.

Os bilhetes para estes três espetáculos custam dez euros e estão à venda online, bem como na bilheteira do TEMPO, que está aberta de terça a sábado entre as 13h00 e as 17h30 e nas noites do espetáculo até ao seu início. Pode ainda adquirir bilhetes nos locais habituais aderentes da BOL, nomeadamente FNAC, Worten, CTT, Pousadas da Juventude, El Corte Inglês, Lojas Note! e Rede Serveasy.